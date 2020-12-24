Euro
9.2378
-0.99%
Dolar
7.58
-0.79%
Altın
457.51
-0.55%
Borsa
1.426
0.59%
Bitcoin
177.246
-2.07%
EXEN Coin
10.56
-2.67%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    PFDK Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

    PFDK Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

    PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e toplam 5 maç ceza verildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 18:25
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 18:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e toplam 5 maç men ve 55 bin 500 TL para cezası verdiklerini açıkladı.

    TERİM'E 5 MAÇ MARCAO'YA 1 MAÇ

    Açıklanan karar:

    Fatih Terim'in 5 maç ceza alma sebepleri GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    PFDK Fatih Terim e 5 maç ceza verdi #1

    Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına"

    CEZAYA İTİRAZ EDİLECEK

    Öte yandan Fatih Terim ve Galatasaray'ın 5 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi.

    Galatasaray'da Fatih Terim kırmızı kart gördü - HABERİ

    PFDK Fatih Terim e 5 maç ceza verdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir