PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi

AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Kayserispor'a 168 bin, Sivasspor'a 192 bin lira ceza verdi.
Ali Çamlı ve Emre Belözoğlu ceza aldı
Kurul ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 39 bin lira ceza verildiğini açıkladı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar verilirken; Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandığı kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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