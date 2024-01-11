PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye, İstanbulspor deplasmanında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunması, saha olayları ve merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 582 bin TL, Trabzospor'a da Ankaragücü maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunmasından dolayı 140 bin TL para cezası verdi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Kayserispor'a 168 bin, Sivasspor'a 192 bin lira ceza verdi.

Ali Çamlı ve Emre Belözoğlu ceza aldı

Kurul ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 39 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar verilirken; Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)