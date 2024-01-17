PFDK'dan Fode Koita'ya 1 maç men cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor maçında kırmızı kart gören Sivassporlu oyuncu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor maçında kırmızı kart gören Sivasspor futbolcusu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdiğini duyurdu.

Haksız tahrik indirimi uygulandı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.