PFDK Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK'ya 224 bin TL, Galatasaray'a 112 bin TL ve Trabzonspor'a da 112 bin TL para cezası verdi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada kurulun Beşiktaş mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 112 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

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Açıklamada, Samsunspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'ın da 112 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Kurulun ayrıca Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasında konuk ekibe, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 224 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)