PFDK, Icardi'nin cezasını açıkladı PFDK, sosyal medya paylaşımı sebebiyle Mauro Icardi'ye 150 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sosyal medya paylaşımı sebebiyle disipline sevk edilen Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, Mauro Icardi'ye kupadaki Başakşehir maçı sonrasındaki "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." paylaşımı nedeniyle 150 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

İşte o açıklama: