PFDK kararları açıklandı! Faruk Koca'ya ömür boyu men cezası PFDK, kararları açıklandı. Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi. Faruk Koca ise 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Faruk Koca'ya 3 yılı aşan hak mahrumiyeti cezası sebebiyle "sürekli hak mahrumiyeti cezası" verildi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten maçın ardından, ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'i önce yumrukladı, sonra da yerde tekmeledi.

Türkiye'yi ve futbol dünyasını sarsan bu olayın hemen sonrasında açılan soruşturma ile başkan Koca ile 2 kişi tutuklandı.

Hakem Halil Umut Meler dün taburcu olarak ailesiyle buluştu.

Yaşanan acı olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu da bir dizi karar aldı.

Tüm lig maçları ileri bir tarihe ertelenirken, olayın sportif sorumluları da PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'nın beklenen kararı açıklandı: Faruk Koca ömür boyu men edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sebebiyle verilen cezayı açıkladı.

Yapılan açıklamada verilen cezalar şu şekilde;

Faruk Koca: 5 yıl hak mahrumiyeti - cezanın 3 yılı geçmesi sebebiyle süresiz hak mahrumiyeti

Ankaragücü: 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası