PFDK kararları duyuruldu! Dursun Özbek'e para cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi. Kurul, Dursun Özbek'e ise 39 bin lira ceza verdiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Rizespor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'e para cezası uygulandığı belirtildi.

7 kulübe para cezası verildi

Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin lira, Fenerbahçe'ye 512 bin lira, Galatasaray'a 400 bin lira, Fatih Karagümrük'e 350 bin lira, Rizespor'a 252 bin lira, Samsunspor'a 112 bin lira ve Konyaspor'a 27 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'nin 400 bin lira, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin ise 39'ar bin lira para cezasına çaptırıldığı aktarıldı.

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'e ise 2 maç men cezası uygulandığı ifade edildi.

1. Lig'de de cezalar verildi

1. Lig'den ise çeşitli nedenlerle Eyüpspor'a 100 bin lira, Sakaryaspor'a 80 bin lira, Şanlıurfaspor'a 56 bin lira, Ankara Keçiörengücü'ne 40 bin lira, Kocaelispor'a 20 bin lira, Manisa FK'ye 18 bin lira ve Tuzlaspor'a 15 bin 750 lira para cezası verildiği kaydedildi.