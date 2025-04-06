PFDK kararları sonrası gözler Jose Mourinho ve Fred'e çevrildi

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PFDK, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sarı-lacivertli kanadın cezaları açıklandı.

Buna göre Mourinho ve Fred'e 3 maç ceza verildi.

Mert Hakan Yandaş ise 1 maç ceza aldı.

SÜPER LİG MAÇLARINDA OYNAYABİLECEKLER

Üç isim de dört maçın altında ceza aldığı için Süper Lig'deki maçlarda forma giyebilecek.

Söz konusu isimlerin cezaları gelecek sezonki Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak.

FOTİ VE ZUFİC'E 4 MAÇ

Öte yandan Salvatore Foti ve Sandro Zufic ise 4 maç ceza aldığı için cezalarını ligdeki maçlarda çekecek.

Bu arada Sportif Direktör Marco Branco da 117 bin lira para cezası verildi.