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    PFDK Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi

    PFDK, kupa maçında direkt olarak kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi. Ankaragücü maçında oynamayan orta saha oyuncusu, Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 16:00
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    PFDK Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi

    PFDK'dan Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi.

    Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında yaşanan ikili mücadele sonrası Aytaç Kara'ya vuran 26 yaşındaki futbolcuya, 1 maç ceza verdi.

    PFDK Mert Hakan Yandaş a 1 maç ceza verdi #1

    SİVAS MAÇINDA OYNAYACAK

    Disiplin Kurulu'nun, Aytaç'ın da Mert Hakan'a vurması nedeniyle tahrik unsurunu göz önünde bulundurarak böyle bir karar verdiği belirtildi.

    Ankaragücü maçında cezasını çeken orta saha oyuncusu, Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    PFDK Mert Hakan Yandaş a 1 maç ceza verdi #2


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