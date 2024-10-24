PFDK resmen açıkladı! Yunus Akgün'ün cezası belli oldu

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Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sona ermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) verilen cezaları resmen duyurdu.

PFDK, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım nedeniyle çok konuşulan Galatasaraylı Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verdi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir.

"KİMSEYE KÜFÜR ETMEDİM"

Yunus Akgün, Antalyaspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşım nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

24 yaşındaki futbolcu, Elfsborg maçının ardından PFDK sevkiyle ilgili, şu ifadeleri kullanmıştı:

Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü.

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Müsabakadan men cezası almayan Yunus Akgün, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 28 Ekim Pazartesi günü konuk edeceği derbide sahada olabilecek.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞIM YAPTI

Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün para cezası almasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, PFDK'nin bu kararının ardından birçok alkış emojisi yer alan bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı taraftarları tarafından birçok yorum aldı.