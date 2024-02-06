PFDK sevkleri açıkladı! Ali Koç, Metin Öztürk... TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Disiplin Kurulu Sevklerini duyurdu.

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TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan da açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş ise Trabzonspor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edildi.