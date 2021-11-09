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PFDK sevkleri açıklandı

PFDK sevkleri açıklandı

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor kulüplerini çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk etti.