PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı kararları resmen duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye 2 milyon, Galatasaray'a 1 milyon 570 bin, Göztepe'ye ise 168 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE CEZA

Disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan'a 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel'e de 58 bin 500 lira para cezasına hükmedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticilerinden Fethi Pekin'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.

CANER ERKİN'E 3 MAÇ CEZA

Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ise yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.