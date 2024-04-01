PFDK, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

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PFDK, 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin cezalarını açıkladı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe, 400'er bin TL para cezası aldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise 39'ar bin TL para cezası verildi.

Dursun Özbek ve Hüseyin Yücel ceza almadı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise ceza almadı.

Yapılan açıklama şu şekilde

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi HÜSEYİN YÜCEL hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



2- FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 13.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



3- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



4- TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın, 20.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youTube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması, karar verilmiştir"