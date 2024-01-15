PFDK'dan 2 futbolcuya men, 5 kulübe para cezası Profesyonel Disiplin Kurulu, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri nedeniyle Ankaragücü'nde forma giyen Efkan Bekiroğlu'na 2, Alanyasporlu Leroy Fer'e ise 1 maç men cezası verdiğini duyurdu.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), iki futbolcuya men, Süper Lig'den 5 takıma para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri nedeniyle Ankaragücü'nde forma giyen Efkan Bekiroğlu'na 2, Alanyasporlu Leroy Fer'e ise 1 maç men cezası verdi.

Beşiktaş'a para cezası verildi

Kurul, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 320 bin, Ankaragücü'ne 312 bin, Samsunspor'a 297 bin, Rizespor'a 240 bin, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 112 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerine bir sonraki maçta elektronik kart bloke cezası uygulanacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)