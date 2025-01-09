PFDK'dan 5 Süper Lig kulübüne para cezası!

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor ve Trabzonspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

5 KULÜP PARA CEZASI ALDI

Kurul, Rizespor-Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat için siyah-beyazlı kulübe toplam 828 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray'a farklı gerekçelerle toplam 795 bin lira ceza yazan kurul, Göztepe'ye de 670 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.

PFDK, Samsunspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira cezaya hükmederken kurulun Trabzonspor'a 726 bin lira ceza verdiği açıklandı.

MEN CEZALARI VERİLDİ

Kasımpaşalı yönetici Serkan Reçber 2 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 para cezası alırken Bodrum FK kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu'na 1 müsabakadan men cezası verildi.

TARAFTARLARIN KARTLARINA BLOKE KOYULDU

Kurul ayrıca Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Galatasaray, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının kartlarına bloke koyulmasına karar verdi.