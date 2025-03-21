PFDK'dan 6 Süper Lig ekibine ceza

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray ve Gaziantep FK'ya, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE KONYASPOR'A CEZA

Beşiktaş ve Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kısmi tribün kapatmanın yanı sıra siyah-beyazlılara 1 milyon 98 bin, yeşil-beyazlılara ise 468 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'YE DE CEZA VERİLDİ

Trabzonspor'a, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 168 bin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle de 570 bin lira para cezası kesen kurulun, bordo-mavililere kısmi tribün kapatma cezası da verdiği kaydedildi.

Kurulun, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapatmanın yanı sıra taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 336 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

YAZGAN'A CEZA VERİLMEDİ

Öte yandan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş'a 1 resmi müsabakadan men cezası uygulayan kurulun, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a ise ceza vermediği belirtildi.