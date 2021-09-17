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    PFDK'dan Alanyaspor ve Trabzonspor'a para cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüpleri Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor'a para cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:54
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    PFDK'dan Alanyaspor ve Trabzonspor'a para cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Alanyaspor'un, Giresunspor müsabakasında, Trabzonspor'un ise Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    TARAFTARLARIN KARTLARI BLOKE EDİLDİ

    Saha olaylarına karışan taraftarların, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği ve bir sonraki iç saha maçında yer alamayacakları duyuruldu.

    PFDK dan Alanyaspor ve Trabzonspor a para cezası #1

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