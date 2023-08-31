PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'a 400'er Bin TL para cezası verdi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

PFDK, Beşiktaş'a kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da aynı sebepten dolayı 400 bin TL para cezası aldı.

PFDK'dan yapılan açıklamalar şu şekilde: