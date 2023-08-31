PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.
PFDK, Beşiktaş'a kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verdi.
Ayrıca Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da aynı sebepten dolayı 400 bin TL para cezası aldı.
PFDK'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,
BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın, 08.2023 tarihinde Kulüp resmi Youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.