PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

PFDK, Beşiktaş ve Trabzon dahil olmak üzere 6 Süper Lig ekibi ve Giresunsporlu futbolcu Serginho'ya çeşitli cezalar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Beşiktaş 143 bin 500 lira ceza aldı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı toplam 143 bin 500 lira para cezası aldı.

Hayati Erol'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

Trabzonspor ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 96 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bordo-mavili takımın malzemecisi Hayati Erol'a da rakip takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Adana Demirspor'un 129 bin 500, Kayserispor'un 112 bin, Konyaspor'un 50 bin ve Ankaragücü'nün 42'şer bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Serginho 2 maç ceza aldı

PFDK, ayrıca Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.