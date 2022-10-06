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    PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

    PFDK, Beşiktaş ve Trabzon dahil olmak üzere 6 Süper Lig ekibi ve Giresunsporlu futbolcu Serginho'ya çeşitli cezalar verdi.
    • 06.10.2022 - 19:04
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    PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),  Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

    Beşiktaş 143 bin 500 lira ceza aldı

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı toplam 143 bin 500 lira para cezası aldı.

    PFDK dan Beşiktaş ve Trabzonspor a ceza #1

    Hayati Erol'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

    Trabzonspor ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 96 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bordo-mavili takımın malzemecisi Hayati Erol'a da rakip takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

    Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Adana Demirspor'un 129 bin 500, Kayserispor'un 112 bin, Konyaspor'un 50 bin ve Ankaragücü'nün 42'şer bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

    PFDK dan Beşiktaş ve Trabzonspor a ceza #2

    Serginho 2 maç ceza aldı

    PFDK, ayrıca Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

    PFDK dan Beşiktaş ve Trabzonspor a ceza #3


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