PFDK'dan Cyle Larin kararı

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle bir maç ceza aldı.

Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Trabzonspor maçında Siopis'e yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

PFDK, Cyle Larin'e 1 maç men ve 4.500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Kurul ayrıca, Trabzonspor'u da Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezasına çarptırdı.

PFDK’nın diğer cezaları

Gaziantep FK'nin Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji ile Çin'in Şanghay Port takımına transfer olan Göztepe'nin eski futbolcusu Cherif Ndiaye'ye 2'şer maç men cezası verildiği aktarıldı.

Çeşitli nedenlerle Altay'a 594 bin lira, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Trabzonspor'a 32'şer bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kayserispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'un antrenörü Mehmet Göker Özdemir'in çeşitli gerekçelerle 6 maç men cezasına çarptırıldığı belirtildi. Tuzlaspor'a 48 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 24 bin lira ve Yılport Samsunspor'a ise 16 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.