PFDK'dan Emre Belözoğlu'na men cezası

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, Eyüpspor'a 525 bin, Rizespor'a 258 bin, Kayserispor'a 210 bin ve Antalyaspor, Samsunspor ile Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA MEN CEZASI

Kurul, ayrıca Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

1. LİG CEZALARI

PFDK, 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a 414 bin 600, Boluspor'a 84 bin ve Ankaragücü'ne 33 bin 750 lira para cezası kesti.

Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Adama Traore'ye 5 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulayan PFDK, Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva'ya 4 maç men ile 39 bin lira, Samuel Saiz'e 29 bin 250 lira, Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan ile Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın'a 2 maç men, Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu'ya 1 maç men ile 29 bin 250 lira, İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu'ya da 1 maç men cezası verdi.