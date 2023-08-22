PFDK'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçından sonraki açıklamaları dolayısıyla "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray Kulübü görevlisi Mustafa Erhan Kaplan da "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
İşte açıklamalar:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK 'in 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA ERHAN KAPLAN 'ın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 22.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.