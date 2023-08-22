PFDK'dan Galatasaray'a kötü haber Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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Galatasaray'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçından sonraki açıklamaları dolayısıyla "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Kulübü görevlisi Mustafa Erhan Kaplan da "belgelerin haksız kullanımına iştiraki" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İşte açıklamalar: