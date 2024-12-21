PFDK'dan İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası!

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ardından aldığı kararları resmen duyurdu.

Kurul yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'e 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini belirtti.

GÖKHAN İPEK, HEM MEN HEM DE PARA CEZASI ALDI

Disiplin kurulu ayrıca Ankaragücü forması giyen Gökhan İpek'e de Türkiye Kupası'nda Menemen FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 29 bin 250 lira para cezası verildiğini duyurdu.