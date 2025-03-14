PFDK'dan Jose Mourinho ve Günay Güvenç kararı

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Süper Lig’in 27. haftasının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise "hakaret" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Kurul, yapılan sevkler konusunda kararlarını verdi.

Buna göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e ise 1 maç men cezası verildi.

"CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞTİR"

PFDK'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

GÜNAY'A 1 MAÇ CEZA

"Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına konuşan Portekizli çalıştırıcı, "4 maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz." ifadeleri nedeniyle sevk edilmişti.

GÜNAY GÜVENÇ NEDEN SEVK EDİLDİ?

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise, Alanyaspor maçının devre arasında rakip takımın sportif direktörüne hakaret ettiği gerekçesiyle kurula gönderilmişti.