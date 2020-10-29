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    PFDK'dan Josef de Souza'ya 2 maç ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Denizlispor maçında doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 17:56
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    PFDK'dan Josef de Souza'ya 2 maç ceza

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Denizlispor mücadelesinde doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

    "CİDDİ FAUL NEDENİYLE..."

    PFDK'dan yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmştir." ifadeleri yer aldı.

    Josef de Souza, Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında oynayamayacak.

    PFDK dan Josef de Souza ya 2 maç ceza #1

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