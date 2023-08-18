PFDK'dan Kayserispor'a para cezası

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Süper Lig'in köklü takımlarından Kayserispor, Süper Lig’in ilk haftasında oynadığı Galatasaray maçındaki ihlallerinden ötürü PFDK’ya sevk edildi.

12 Ağustos günü oynanan Kayserispor-Galatasaray maçındaki ihlallerden ötürü disiplin kuruluna sevk edilen sarı kırmızılı takıma 360 bin TL para cezası verildi.

Resmi açıklama

Verilen ceza ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kayserispor Kulübünün, 12.08.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.