PFDK'dan Marius Sumudica'ya 4 maç ceza

Cezalı olmasına rağmen yedek kulübesine talimat veren Marius Sumudica, 4 maç ceza aldı. Rumen teknik adam, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarında görev yapamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya ağır ceza.

Disiplin Kurulu, cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyle Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verildiğini duyurdu.

"DOĞRUDAN TALİMAT VERDİ"

Yapılan açıklamada, "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan Sumudica'nın teknik ekibinde yer alan Marius Stefan Sumudica'ya da TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Sumudica'nın kaçıracağı maçlar:

Konyaspor

Gençlerbirliği (D)

Beşiktaş

Denizlispor (D)



