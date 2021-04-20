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    PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 17:01
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    PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a ceza yağdırdı.

    MUSTAFA CENGİZ'E 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

    TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

    GALATASARAY'A 100 BİN LİRA PARA CEZASI

    Galatasaray Kulübü'ne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

    PFDK dan Mustafa Cengiz e 15 gün hak mahrumiyeti #1

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