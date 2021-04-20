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PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti

PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 100 bin TL, başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.