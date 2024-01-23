PFDK'dan, Rizespor ve Ankaragücü'ne para cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Rizespor Kulübü ve başkan İbrahim Turgut ile Ankaragücü'ne para cezası verdi.

İHA

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı.

Buna göre, Ankaragücü Kulübü'ne Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası; Rizespor kulübüne de Türkiye Kupası maçı sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Rizespor Başkanı da ceza aldı

Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)