PFDK'dan Salih Dursun'a ceza PFDK, Fatih Karagümrük oyuncusu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

4 maçta forma giydi

Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 4 maça çıkan Salih Dursun bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.