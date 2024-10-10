PFDK'dan Serdar Topraktepe'ye ceza

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, 90+5. dakikada Maxim'in golüne engel olamamış ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Zirve yarışında yara alan Kartal'da yenilen son dakika golü sonrası yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan arasında tartışma yaşanmıştı.

SERDAR TOPRAKTEPE'YE 2, SELÇUK İNAN'A 1 MAÇ MEN

Olay sonrası iki hoca da PFDK'ya sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 10.10.2024 tarih ve 14 sayılı toplantısında aldığı kararla Serdar Topraktepe'ye 2 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası verdi. Selçuk İnan ise 1 maç men ve 29 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu SELÇUK İNAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

"BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE’nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."