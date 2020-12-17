Euro
9.4829
-0.29%
Dolar
7.7308
-0.92%
Altın
470.54
0.58%
Borsa
1.399
0.5%
Bitcoin
177.175
10.80%
EXEN Coin
10.95
1.76%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası

    PFDK, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 36 bin TL para cezası kesti.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 16:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası

    Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.

    Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan, hakemleri ve MHK'yı eleştiren Sergen Yalçın, ceza yedi.

    36 BİN TL PARA CEZASI

    PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde.

    "BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 13.12.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    DİĞER PFDK KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

    PFDK dan Sergen Yalçın a para cezası #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir