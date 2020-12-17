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- PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası
PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası
PFDK, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 36 bin TL para cezası kesti.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 16:58
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan, hakemleri ve MHK'yı eleştiren Sergen Yalçın, ceza yedi.
36 BİN TL PARA CEZASI
PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde.
"BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 13.12.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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