PFDK'dan Tahir Kıran'a ceza

PFDK, Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası verdi.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Cüneyt Çakır'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran'ın 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

CEZAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, “Cüneyt Çakır‘ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımı çıkartmayacağım, 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz” dedi.

"ÇIKACAKLAR ADAM GİBİ MAÇ YÖNETECEKLER"

Sezon sonu Rizespor’un ligde nerede olacağı hakkında konuşan Tahir Kıran, "Biz sezona başlarken düşmekle başladık ve düşmek düşmek diye gidiyoruz. Bu psikolojiden bir çıkın. Biz 5 maç içerde üst üste kazandık. Gaziantep maçında da kazansaydık 6 maç olacaktı ama bize Cüneyt Çakır’ı gönderdiler, olmayan bir penaltı orada yarattı ve bizi orada kırdı. Orada 3 gol atsaydık, 4 gol yiyecektik.

Bu filmi yazanlar, oynayanlar var. Biz hepimiz figüranız. Bu düzen değişecek. Artık insanlar hakemlerin oynadığı maçları seyretmeyecek. Futbolcuların oynadığı maçları seyredecekler. Herkes bunu böyle kabul etsin. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Çıkacaklar adam gibi maç yönetecekler. Cüneyt Çakır‘ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımı çıkartmayacağım, 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır, Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz” dedi.