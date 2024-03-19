PFDK'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararı! TFF resmi sitesinden açıkladığı sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayları için bir yazı paylaşmadı.

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ensonhaber.com

TFF Hukuk Müşavirliği'nce, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçı içerisinde ve sonrasında yaşanan olaylar için açıklama yapılmadı.

Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyon'unun açıkladığı sevklerde hiçbir Süper Lig ekipleri yer almadı.

Neler oldu?

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi konuk etti.

Akyazı Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 3-2’lik skorla kazandı.

Maçın ardından ise saha karıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya inerek, sarı-lacivertli oyunculara saldırdı. Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı.

Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı.