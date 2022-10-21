PFDK'dan Yusuf Yazıcı'ya 2 maç ceza çıktı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Beşiktaş-Trabzonspor maçında kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Yusuf Yazıcı'ya 2 maç men cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den kulüplere çeşitli cezalar verdi.

Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın ise, 16.10.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'e yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılması kararlaştırıldı.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı diğer kararlar ise şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray

"1- Kayserispor Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, misafir takım taraftarlarının tahliye kapısından kontrolsüz bir şekilde tribüne alınarak statüye aykırı hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Savaş Aktı'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Erdal Yol'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Serhat Çolak'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2- Galatasaray’ın 15.10.2022 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fatih Karagümrük - Hatayspor



3- Fatih Karagümrük Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Hatayspor Süper Lig müsabakasında, kulüp temsilcisinin müsabaka organizasyon toplantısına geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Başakşehir - İstanbulspor



4- Başakşehir antrenörü Erdinç Sözer'in, 16.10.2022 tarihinde oynanan Başakşehir -İstanbulspor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş -Trabzonspor



5- Beşiktaş’ın, 16.10.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş -Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 108, 109, 110 ve GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,





Konyaspor-Gaziantep FK



6- Konyaspor Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Gaziantep FK Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Alanyaspor - Antalyaspor



7- Alanyaspor Kulübü’nün, 14.10.2022 tarihinde oynanan Alanyaspor-Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Alanyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLENS KUZEY TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI E, F, G, CORENDON AİRLENS MARATON TRİBÜN MARATON A, B, C, REALTOR GLOBAL GÜNEY TRİBÜN GÜNEY KALE ARKASI B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Antalyaspor Kulübü’nün, 14.10.2022 tarihinde oynanan Alanyaspor-Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ankaragücü - Fenerbahçe



9- Ankaragücü Kulübü’nün, 17.10.2022 tarihinde oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VİP SOL, DOĞU TRİBÜN 302, 303, KUZEY KALE ARKASI 402, 403 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü görevlisi Ahmet Öztürk'ün stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü görevlisi Cezmi Kaya'nın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü görevlisi Mehmet Emir Polat'ın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü görevlisi Mücahid Osman Karabay'ın stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübü görevlisi Şahin Özben'in stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

10- Fenerbahçe'nin, 17.10.2022 tarihinde oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,





Erzurumspor FK - Bodrumspor



11- Erzurumspor FK'nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-Bodrumspor 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK masörü Turgay Koca'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK antrenörü Gökhan Atasever'in, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK antrenörü Gökhan Atasever'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 7 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor - Eyüpspor



12- Çaykur Rizespor’un, 15.10.2022 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Eyüpspor FK 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Altınordu - Samsunspor



13- Samsunspor Kulübü’nün, 15.10.2022 tarihinde oynanan Altınordu-Samsunspor 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü sporcusu Douglas Willian Da Silva Saouza'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü sporcusu Douglas Willian Da Silva Saouza'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe - Tuzlaspor



14- Göztepe'nin, 16.10.2022 tarihinde oynanan Göztepe -Tuzlaspor 1. Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 213 ve GÜNEY TRİBÜN 219 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Emre Çolak'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

15- Tuzlaspor sporcusu Rajko Rotman'ın, Göztepe -Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.”

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