PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Fenerbahçe'ye tribün kapatma ve 112 bin lira para cezası verildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası aldı.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca aynı müsabakada gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin lira para cezası verildi.

Diğer cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hatayspor'a Samsunspor maçındaki takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 31 bin 500 lira para cezası verdi.

Hataysporlu oyuncu Joelson Fernandes de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası aldı.

Ankaragücü, Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 80 bin, Kayserispor ise Alanyaspor maçında taraftarın sebep olduğu saha olayları nedeniyle 122 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Gaziantep FK, Rizespor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle tribün kapatma cezası aldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı, ayrıca Rumen teknik adama 39 bin lira para cezası verildi.

Antalyaspor ise Beşiktaş maçında tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı 112 bin lira para cezasına çarptırıldı.