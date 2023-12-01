PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca Fenerbahçe'ye 512, Galatasaray'a 400, Beşiktaş'a 312 bin lira para cezası verildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

TFF, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtan sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dolayısıyla Süleyman Hurma'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası verildiği bildirdi.

Kurulun Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel'e de maçtan sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

PFDK'nin Fenerbahçe'ye 512, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 400'er, Beşiktaş'a 312, Konyaspor'a 112 ve Samsunspor'a 56 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de 39'ar bin lira para cezası verdiği belirtildi.