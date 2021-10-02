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    Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafları

    Fenerbahçe'nin eski teknik diretörü Philip Cocu ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 15:25
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    Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafları

    Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonun başında Ali Koç'un teknik direktörlük görevine getirdiği Phillip Cocu, Hollanda basınına verdiği röportajda sarı-lacivertlilerde yaşadıklarını anlattı. İşte o sözler...

    "YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ SEÇİMDİ"

    "Aslında bu yanlış zamanda yanlış seçimdi. 2018'de birçok insan PSV'den ayrılmama şaşırmıştı. 5 sezon çalıştıktan sonra 6. sezon da olabilirdi. Ama PSV'de uzun yıllar başka pozisyonlarda da çalışmıştım. Bu süreçten sonra başka bir yerde çalışmanın nasıl olacağını merak ettim. Şu duyguya kapıldım. Başka bir yer nasıl olurdu?"

    Phillip Cocu dan Fenerbahçe itirafları #1

    "KUPALAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM"

    "Fenerbahçe'de kupalar için mücadele edeceğimizi düşündüm. PSV ile kazandığım üç şampiyonluktan sonra istediiğim buydu. Tamamen farklı bir kültürdü ama bunun aynı zamanda zorluğu da beni çeken şeydi."

    "KARMAŞIK BİR HİKAYE VARDI"

    "Ama gittiğimde karmaşık bir hikaye vardı. Kulüp UEFA kısıtlamalarından dolayı oyuncu alamıyordu ve başka sıkıntılar vardı. Başkan da yeni seçilmişti."

    Phillip Cocu dan Fenerbahçe itirafları #2

    "FENERBAHÇE YENİDEN ZİRVEDE"

    "Ama şu anda görüyoruz ki UEFA kısıtlamaları kalktı ve yepyeni bir takım var ve Fenerbahçe yeniden zirvede. Ama bu karışıklıkları düzene sokmaları da 3 yılı buldu."

    COCU'NUN PERFORMANSI

    Sarı-lacivertlilerin başında 15 maçta teknik direktör olarak görev alan Phillip Cocu, 3 galibiyet, 5 galibiyet ve 7 yenilgi gördü. takımı 13 gola tarken, kalesinde 21 gole engel olamamıştı.

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