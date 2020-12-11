Pierre Webo: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum

PSG-Başakşehir maçında ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo, hakemin limitleri aştığını söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen temsilcimiz Başakşehir, Türkiye'ye döndü.

Turuncu-lacivertli ekipte ırkçı saldırıya uğrayan yardımcı antrenör Webo, kendisine verilen destekten dolayı herkese teşekkür etti.

"HAKEM LİMİTLERİ ÇOK GEÇTİ"

Webo, "Başkanımız, hocamız, oyuncularımız hep beraber birlik olduk. Hakemin dediğine gelecek olursak, hakem zaten herkesin duyduğu şekilde sözler sarf etti. UEFA Pro sahibi olan bir hakemin bu sözleri sarf etmesi gerçekten çok garibime gitti ve limitleri çok da geçtiğini düşündüm. Bu durumda Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, başkanımız Göksel Gümüşdağa teşekkür ediyorum. Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi dediğimiz gibi ırkçılığa karşı tamamen farklı bir boyut oldu, tamamen bir duruş sergilendi." dedi.