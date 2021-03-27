Pjanic: Barcelona'ya bir sezon sonra ayrılmak için gelmedim

Pjanic: Barcelona'ya bir sezon sonra ayrılmak için gelmedim

Barcelona'nın tecrübeli futbolusu Miralem Pjanic, İspanyol basınına içini döktü. Boşnak futbolcu, pandemi nedeniyle istediği ortamın bir türlü oluşmadığını ifade etti.

Barcelona'nın Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Mundo Deportivo'ya konuştu.

"PANDEMİ NEDENİYLE TAM OLARAK İSTEDİĞİM ATMOSFERDE OYNAYAMADIM"

Juventus'tan transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamayan Pjanic, "Camp Nou'da Barcelona formasıyla oynayarak bir hayalimi gerçekleştirdim. Ancak, pandemi nedeniyle tam olarak istediğim atmosferde oynayamadım." dedi.





"1 SEZON SONRA AYRILMAK İÇİN GELMEDİM"

Boşnak yıldız, "Barcelona'ya, 1 sezon sonra ayrılmak için gelmedim. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum." ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

"HENÜZ FIRSAT GELMEDİ"

İstikrarlı biçimde performans göstermekte zorlanan Pjanic, "Koeman'a gittim ve bana 2-3 maç üst üste düzenli forma vermesini istedim. Futbolumu ancak bu şekilde gösterebilirim. Henüz bu fırsat gelmedi ama ben en iyi şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

4 sezon oynadığı Juventus'tan Arthur Melo takasıyla Barcelona'ya geçen 30 yaşındaki Pjanix, bu sezon 28 maçta 1265 dakika aldı ancak skora katkı sağlayamadı.



