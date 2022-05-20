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    Pjanic, Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı

    Miralem Pjanic, Beşiktaş'a veda etti. Pjanic, Instagram hesabından bir veda mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 23:19
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    Pjanic, Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı

    Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Miralem Pjanic, büyük umutlarla geldiği takımına veda haberini, resmi Instagram hesabından paylaşarak açıkladı.

    "Sonsuza kadar kalbimin en derininde olacaksınız"

    32 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş... Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım. Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum. Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem... İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal" dedi.

    Miralem Pijanic, siyah-beyazlı forma ile 26 maça çıktı, 4 asist yaptı. Gol katkısında ise bulunamadı.

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