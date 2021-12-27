Pjanic: Oyunumuza konsantre olmalıyız

Deplasmanda Konyaspor'a son dakika golüyle mağlup oplan Beşitaş'ta sakatlanan oyuncu Pjanic, "Kararı hakemler veriyor, oyunumuza konsantre olmalıyız" dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a Ahmet Hassan'ın 90. dakikada kaydettiği golle 1-0 yenildi.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken sakatlanarak yerini Atiba'ya bırakmak durumunda kalan Miralem Pjanic, karşılaşmanın sonunda sakatlığına dair açıklamalarda bulundu

"OYUNUMUZA KONSANTRE OLMALIYIZ"

Pjanic, "Omzuma bir darbe aldım ama çok ciddi bir şey değil. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm. Görüntüler nettir, bir darbe aldım, geçen maçta da bir darbe almıştım ama kararı hakemler veriyor. Biz oyunumuza konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.