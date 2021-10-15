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    Pjanic, Şampiyonlar Ligi maçıyla sahalara dönüyor

    Pjanic, Şampiyonlar Ligi maçıyla sahalara dönüyor

    Sakatlıktan yeni çıkan Miralem Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçıyla sahalara dönecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:21
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    Teknik Direktör Sergen Yalçın, Altay deplasmanında arka adalesinde yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle Sivasspor ve Ajax maçlarını kaçıran Miralem Pjanic'i de Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna almamıştı.

    Yalçın, sakatlığı büyük ölçüde düzelen Bosna Hersekli yıldızı maç ve antrenman eksiği yüzünden riske etmek istemedi.

    Pjanic, Şampiyonlar Ligi maçıyla sahalara dönüyor #1

    SPORTING MAÇINDA SAHADA

    Bireysel çalışmalarını sürdüren Pjanic'in, salı günü Sporting'le İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

    Yıldız futbolcunun, kendisini özel olarak bu müsabakaya hazırladığı ve büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacağı aktarıldı.

    Pjanic, Şampiyonlar Ligi maçıyla sahalara dönüyor #2

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