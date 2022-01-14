Pjanic: Seri yapmamız lazım

Gaziantep galibiyeti sonrası konuşan Beşiktaşlı oyuncu Pjanic, yukarı çıkmaları için seri yapmaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de 2 hafta sonra galibiyetle tanışan Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada etklili bir performans sergileyen Miralem Pjanic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersekli yıldız, seri yapmalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

"GELECEK İÇİN İYİ BİR SİNYAL"

Performansına ilişkin konuşan Pjanic, "Kendimi iyi hissediyorum uzun süredir. Gol yemeden uzun süre sonra bitirdiğimiz bir maç oldu. Savaşçı ruhumuzu geri kazandık. Gelecek için iyi bir sinyal. Kısa sürede zor maçlar oynayacağız. 3 puan aldık iyi bir takıma karşı. Boşluk vermeyen iyi bir takıma karşı kazandık" dedi.

"SERİ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Seri yapmalarının önemli olduğunu vurgulayan Pjanic, "Bir seri yapmak çok önemli olacak sıralamada yukarı çıkmak adına. Takımımız son dönemde güzel görüntü veriyor. Önümüzdeki iki maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.