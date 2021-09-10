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    Pjanic'in ilk 11'de yeri hazır

    Pjanic'in ilk 11'de yeri hazır

    Siyah-beyazlıların yeni transferi Miralem Pjanic, hazır olarak geldi ve ilk 11'deki yerini alacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 12:05
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    Beşiktaş'ın transfer bombası Miralem Pjanic, önceki gün İstanbul’a gelirken, dün de ayağının tozuyla idmana çıktı.

    31 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu, antrenman takım arkadaşlarıyla tanışırken, antrenman öncesinde alkışlarla karşılandı.

    Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni yıldızını diğer siyah beyazlı futbolcularla tek tek tanıştırdı.

    Pjanic in ilk 11 de yeri hazır #1

    OYNAMAYA HAZIR DURUMDA

    Barcelona ile sezon öncesi kampına katılan, Bosna Hersek Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden Pjanic, İstanbul’a hazır geldi.

    Hürriyet’in haberine göre; Antrenmanda da formda bir görüntü çizen Pjanic, teknik direktör Sergen Yalçın’dan formayı kapacak. Yıldız futbolcu yarın Malatya maçına ilk 11’de çıkacak.

    Pjanic in ilk 11 de yeri hazır #2

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