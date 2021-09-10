Pjanic'in ilk 11'de yeri hazır

Siyah-beyazlıların yeni transferi Miralem Pjanic, hazır olarak geldi ve ilk 11'deki yerini alacak.

Beşiktaş'ın transfer bombası Miralem Pjanic, önceki gün İstanbul’a gelirken, dün de ayağının tozuyla idmana çıktı.

31 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu, antrenman takım arkadaşlarıyla tanışırken, antrenman öncesinde alkışlarla karşılandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni yıldızını diğer siyah beyazlı futbolcularla tek tek tanıştırdı.

OYNAMAYA HAZIR DURUMDA

Barcelona ile sezon öncesi kampına katılan, Bosna Hersek Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden Pjanic, İstanbul’a hazır geldi.

Hürriyet’in haberine göre; Antrenmanda da formda bir görüntü çizen Pjanic, teknik direktör Sergen Yalçın’dan formayı kapacak. Yıldız futbolcu yarın Malatya maçına ilk 11’de çıkacak.