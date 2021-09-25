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    Pjanic'in istatistiği dikkat çekiyor

    Pjanic'in istatistiği dikkat çekiyor

    Beşiktaş'ın yıldız transferi Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarla çıktığı maçlarda takımına yaptığı katkı ile alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 14:20
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    Yeni sezona yen transferlerle başlayan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde Barcelona'nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.

    Takıma hızlı adapte olan Pjanic, Sergen Yalçın'dan formayı kaptı. Yıldız oyuncunun siyah-beyazlı formayla çıktığı maçlarda yakaladığı pas istatistikleri ve skor katkısı dikkat çekiyor.

    Pjanic in istatistiği dikkat çekiyor #1

    5 MAÇ 3 ASİST

    Siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Bosnalı oyuncu, 3 asistlik bir performans gösterdi.

    Miralem Pjanic, geçen sezon Barcelona'da çıktığı 30 maçta asist yapamamıştı.

    Pjanic in istatistiği dikkat çekiyor #2

    PAS İSTATİSTİĞİ YÜZDE 84'TEN FAZLA

    Süper Lig'de 234 dakika forma giyen Pjanic, yüzde 84'lük bir pas istatistiği yakaladı.

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dortmund maçında ise yıldız oyuncu yüzde 90.1'lik paz isabet yüzdesine ulaştı.

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