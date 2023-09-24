Plaj Futbolu Milli Takımı, Estonya'ya yenildi Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin son karşılaşmasında Plaj Futbolu Milli Takımımız, Estonya'ya 6-5 kaybetti.

AA

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin beşinci ve son maçında Estonya'ya 6-5 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golleri Oğuzhan (3), Volkan ve Semih'ten geldi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, turnuvayı Avrupa 11.'si olarak tamamladı.

Bir galibiyetle turnuvayı bitirdik

Turnuvayı tek galibiyetle kapatan ay-yıldızlı ekip, gelecek sezon Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde mücadele etmeyi sürdürecek.

Litvanya ve Çekya A Ligi'ne çıkarken, Yunanistan ve Azerbaycan B Ligi'ne düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)