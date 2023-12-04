Play-off sistemi getirilirse yayın geliri artacak: 250 milyon dolar TFF'nin Kulüpler Birliği ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu, yayın ihalesi için çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun hedefi, yayın gelirini 250 milyon dolar seviyelerine çıkarmak.

ensonhaber.com

TFF'nin Kulüpler Birliği ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu, yeni dönem yayın ihalesi konusunda çalışmalarına detaylı bir şekilde devam ediyor.

Hedef 250 milyon dolar

Komisyonun yeni hedefi 500 milyon dolardan 85 milyon dolar seviyelerine kadar inen yayın gelirini, 250 milyon dolar seviyelerine çıkarmak. İhaleye en az üç firmanın katılması için görüşmeler devam ediyor.

Play-off sistemi

Play-Off sistemi de yayın ihalesi gelirinin artması için TFF tarafından gündeme getirildi.

Bu yolla büyük maçların daha çok oynatılması planlanıyor. Kulüplere bu konuda tam 6 tane öneri yapıldı. Belçika ve Romanya'daki Play-Off sistemi ön plana çıkmış durumda. Ancak henüz net bir karar verilmiş değil.