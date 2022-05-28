Podolski: Ben de gerçek bir aslanım

Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni ziyarette bulundu ve GS TV'nin de sorularını cevapladı.

Süper Lig'i bu sezon istediği gibi tamamlayamayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Diğer yandan Galatasaray'ın 2015 yılında İngiliz devi Arsenal'dan transfer ettiği Lukas Podolski, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni ziyarette bulunup stadyum müzesini gezdi.

2 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Alman oyuncu, ziyaretinin ardından GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Buradaki atmosferi hissetmeyi arzuluyorum"

Açıklamalarında eski yuvasını özlediğini belirten 36 yaşındaki oyuncu "Harika hissediyorum. Burada olmayı özlemişim çünkü bu stadyumda bu özel taraftarla inanılmaz anılarım bulunuyor. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğimi herkes biliyor. Benim kulübüm Galatasaray, aynı zamanda ben de gerçek bir aslanım. Geri döndüğüm için mutluyum ancak sezon başlayınca da herhangi bir karşılaşmayı izlemeyi istiyorum. Buradaki atmosferi hissetmeyi arzuluyorum." dedi.

"Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir noktada oluruz"

Sezonu değerlendiren Alman golcü, “Geçtiğimiz sezon Galatasaray armasının standartlarında geçmedi ancak bu bir spor bazen ait olduğun yerde olamayabilirsin. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir noktada oluruz ama söylediğim gibi futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Galatasaray'ın büyük bir tarihi, kültürü, gücü ve taraftarı var gelecek sene daha iyi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

"Her şey yolunda"

Özel hayatından da bahseden eski sarı-kırmızlı, “Kişisel hayatımda ise değişen bir şey yok. Her şey yolunda. Bir kızım oldu. İki çocuğumla Polonya’da oyunlar oynuyorum. Zamanın, şehrin tadını çıkartıyorum. Uygun zamanlarımda da Türkiye'ye geliyorum. Burada olmak beni iyi hissettiriyor." sözlerini söyledi.

"Yaşadığım tüm anılar kalbimde"

Taraftarların öneminden bahseden başarılı futbolcu, "Taraftarlar kulüp için çok önemli. Onlar olmazsa güzel oyun ve atmosfer olmaz. Benim işin önemli olan taraftarla olan iyi bağdır. Ne kadar iyi bir bağ kurulursa kulüp de o düzeyde başarılı olabilir. Dediğim gibi bir maçı kale arkasındaki taraftarlarla izleyip atmosferi hissetmek istiyorum. Galatasaray ve Türkiye’de Futbol oynadığım için çok mutluyum. Yaşadığım tüm anılar kalbimde.” diyerek sözlerini noktaladı.